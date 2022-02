VIDEO | DE ZERBI BLOCCATO A KIEV: “NON VOLEVO ABBANDONARE I MIEI GIOCATORI!” (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roberto De ZERBI, attuale allenatore dello Shakhtar Donetsk, è intervenuto ai microfoni di Sport Italia. L’allenatore italiano è BLOCCATO a KIEV dopo l’attacco de parte della Russia nei confronti dell’Ucraina. Ecco le sue dichiarazioni: “C’è tensione già da giorni, noi speravamo che il campionato venisse sospeso in modo che i MIEI giocatori potessero andare via prima. Stamattina ci siamo svegliati con delle esplosioni e adesso siamo chiusi in albergo aspettando istruzioni dall’ambasciata, che ieri ci aveva sollecitato ad ABBANDONARE il paese già prima della sospensione ufficiale. Dobbiamo ancora capire cosa fare adesso”. “Restare qui? Mi dispiace la preoccupazione per i MIEI cari, noi non volevamo fare gli eroi. Lavoriamo nel calcio, non possiamo sentirci più di questo. Però ci sono ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roberto De, attuale allenatore dello Shakhtar Donetsk, è intervenuto ai microfoni di Sport Italia. L’allenatore italiano èdopo l’attacco de parte della Russia nei confronti dell’Ucraina. Ecco le sue dichiarazioni: “C’è tensione già da giorni, noi speravamo che il campionato venisse sospeso in modo che igiocatori potessero andare via prima. Stamattina ci siamo svegliati con delle esplosioni e adesso siamo chiusi in albergo aspettando istruzioni dall’ambasciata, che ieri ci aveva sollecitato adil paese già prima della sospensione ufficiale. Dobbiamo ancora capire cosa fare adesso”. “Restare qui? Mi dispiace la preoccupazione per icari, noi non volevamo fare gli eroi. Lavoriamo nel calcio, non possiamo sentirci più di questo. Però ci sono ...

Advertising

MCriscitiello : Alle 13.00 saremo in diretta con De Zerbi, in hotel, a Kiev. Esclusiva ?????????????????????? @tvdellosport @AlfredoPedulla… - MagaMagaoz : RT @Tg1Rai: La bandiera ucraina che sventola e la scritta 'resisteremo'. E' il post pubblicato su Twitter dallo #Shakhtar Donetsk, il club… - SindoniGermana : RT @Tg1Rai: La bandiera ucraina che sventola e la scritta 'resisteremo'. E' il post pubblicato su Twitter dallo #Shakhtar Donetsk, il club… - Tg1Rai : La bandiera ucraina che sventola e la scritta 'resisteremo'. E' il post pubblicato su Twitter dallo #Shakhtar Donet… - cicciojumped3 : RT @MCriscitiello: Alle 13.00 saremo in diretta con De Zerbi, in hotel, a Kiev. Esclusiva ?????????????????????? @tvdellosport @AlfredoPedulla @Glonga… -