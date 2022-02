Venezia è tornata a festeggiare il Carnevale con l' entusiasmo del pre-pandemia

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Finalmentesi lascia alle spalle divieti e restrizioni legati allae ricomincia ailcom’era solita fare prima del Covid. Da oggi Remember the Future – il titolo scelto per la manifestazione quest’anno – torna con gli artisti nei campi, nelle strade e soprattutto nelle acque dell’Arsenale.Wonder Time! (ovvero “strabilierie e arte diffusa per la città”) e Nebula Solaris (la rappresentazione che celebra i 1600 anni della fondazione della città, rimarcandone il legame con l’acqua) daranno vita fino al termine della kermesse a spettacoli quotidiani., dove stare durante il...

Finalmente Venezia si lascia alle spalle divieti e restrizioni legati alla pandemia e ricomincia a festeggiare il Carnevale com'era solita fare prima del Covid. Da oggi Remember the Future – il titolo ...