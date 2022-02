Ucraina: fonti, dl per aumento contingente Italia in Est Europa, presto Cdm (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - Il contingente Italiano nell'Est Europa "verrà aumentato. Dove già ci sono dislocate truppe Italiane aumenteremo i numeri dei nostri soldati. Per farlo è necessario un decreto legge che adotteremo presto, molto presto". Lo dicono fonti di governo all'Adnkronos al termine del Consiglio dei ministri in cui è stato dato pieno mandato al premier Mario Draghi per sostenere una risposta dura della Ue sulle sanzioni alla Russia dopo l'attacco sferrato all'Ucraina. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - Ilno nell'Est"verrà aumentato. Dove già ci sono dislocate truppene aumenteremo i numeri dei nostri soldati. Per farlo è necessario un decreto legge che adotteremo, molto". Lo diconodi governo all'Adnkronos al termine del Consiglio dei ministri in cui è stato dato pieno mandato al premier Mario Draghi per sostenere una risposta dura della Ue sulle sanzioni alla Russia dopo l'attacco sferrato all'

Advertising

ilpost : L'agenzia di stato russa che si occupa della gestione dei media (e dunque anche della censura) ha pubblicato un com… - AzzolinaLucia : Dall'Ucraina immagini che non avremmo mai voluto vedere. Bombe, morti (fonti già parlano di un bambino ucciso), pov… - LaStampa : Ucraina, G7 straordinario con Biden e gli alleati. Fonti Usa Usa: “In corso una completa invasione' - TV7Benevento : **Ucraina: fonti, in cdm ribadita fermezza su sanzioni, 'situazione molto grave'** - - TV7Benevento : Ucraina: fonti, forse Cdm già domani per misure ambito azione militare nato - -