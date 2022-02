Ucraina: Draghi, 'sentito alleati Ue, rafforziamo fianco est Nato' (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "Con gli alleati della Nato, ci stiamo coordinando per potenziare immediatamente le misure di sicurezza sul fianco Est dell'Alleanza e stiamo rafforzando il nostro già rilevante contributo allo spiegamento militare in tutti i Paesi alleati più direttamente esposti. Domani ci sarà anche una riunione straordinaria dei leader della Nato". Così il premier Mario Draghi nelle dichiarazioni alla stampa rilasciate al termine del Consiglio dei ministri. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "Con glidella, ci stiamo coordinando per potenziare immediatamente le misure di sicurezza sulEst dell'Alleanza e stiamo rafforzando il nostro già rilevante contributo allo spiegamento militare in tutti i Paesipiù direttamente esposti. Domani ci sarà anche una riunione straordinaria dei leader della". Così il premier Marionelle dichiarazioni alla stampa rilasciate al termine del Consiglio dei ministri.

