Ucraina: Draghi, 'faremo necessario per integrità territoriale paese e sicurezza Ue' (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "Capisco che queste siano ore di grande preoccupazione per tutti i cittadini. Domani riferirò al Parlamento sugli sviluppi del conflitto in corso. Voglio dirvi che il Governo intende lavorare senza sosta per risolvere questa crisi. Abbiamo accanto i nostri alleati – l'Europa, gli Stati Uniti. Insieme faremo tutto il necessario per preservare la sovranità dell'Ucraina, la sicurezza dell'Europa, e l'integrità dell'ordine internazionale basato sulle regole e sui valori da noi tutti condivisi". Così il premier Mario Draghi nelle dichiarazioni alla stampa rilasciate al termine del Consiglio dei ministri. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "Capisco che queste siano ore di grande preoccupazione per tutti i cittadini. Domani riferirò al Parlamento sugli sviluppi del conflitto in corso. Voglio dirvi che il Governo intende lavorare senza sosta per risolvere questa crisi. Abbiamo accanto i nostri alleati – l'Europa, gli Stati Uniti. Insiemetutto ilper preservare la sovranità dell', ladell'Europa, e l'dell'ordine internazionale basato sulle regole e sui valori da noi tutti condivisi". Così il premier Marionelle dichiarazioni alla stampa rilasciate al termine del Consiglio dei ministri.

