Trevisan contro Caldonazzo: “Ecco la cosa brutta che ha detto” (Di giovedì 24 febbraio 2022) Ormai da più di 24 ore i gieffini parlano di una presunta frase gravissima pronunciata da Nathaly Caldonazzo, che – secondo loro – potrebbe costarle la squalifica. Per adesso però non sappiamo cosa abbia detto la showgirl, ma oggi Miriana Trevisan ha gettato benzina sul fuoco facendo delle nuove rivelazioni a Lulù Selassié. La bella napoletana è sempre più lontana da Nathaly e ha detto di essere molto delusa da lei. Mentre si trovava in bagno con la principessa etiope, la Trevisan ha confessato di essere rimasta spiazzata da una strana domanda che le ha posto la Caldonazzo. “Non sono delusa soltanto da lei, ma da me. Io mi sto arrabbiando con me stessa, perché mi sono fidata. Nath ha detto una roba brutta che io lì avevo alzato le ... Leggi su biccy (Di giovedì 24 febbraio 2022) Ormai da più di 24 ore i gieffini parlano di una presunta frase gravissima pronunciata da Nathaly, che – secondo loro – potrebbe costarle la squalifica. Per adesso però non sappiamoabbiala showgirl, ma oggi Mirianaha gettato benzina sul fuoco facendo delle nuove rivelazioni a Lulù Selassié. La bella napoletana è sempre più lontana da Nathaly e hadi essere molto delusa da lei. Mentre si trovava in bagno con la principessa etiope, laha confessato di essere rimasta spiazzata da una strana domanda che le ha posto la. “Non sono delusa soltanto da lei, ma da me. Io mi sto arrabbiando con me stessa, perché mi sono fidata. Nath hauna robache io lì avevo alzato le ...

Advertising

AmyIfeelgood : RT @lupoferoce8: #gfvip Voglio porre l'attenzione su alcuni fatti per me eclatanti. Tra tutti, chi viene sempre descritta come un angelo?… - MariaAltos : RT @lupoferoce8: #gfvip Voglio porre l'attenzione su alcuni fatti per me eclatanti. Tra tutti, chi viene sempre descritta come un angelo?… - CaterinaVecchi9 : RT @lupoferoce8: #gfvip Voglio porre l'attenzione su alcuni fatti per me eclatanti. Tra tutti, chi viene sempre descritta come un angelo?… - zia_ivy : RT @lupoferoce8: #gfvip Voglio porre l'attenzione su alcuni fatti per me eclatanti. Tra tutti, chi viene sempre descritta come un angelo?… - lupoferoce8 : #gfvip Voglio porre l'attenzione su alcuni fatti per me eclatanti. Tra tutti, chi viene sempre descritta come un a… -