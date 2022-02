Totti e Blasi, Simona Ventura non crede alle parole di lui che smentiscono la crisi e dice: “Non permettetelo …” (Di giovedì 24 febbraio 2022) Si sta parlando tanto in questi giorni di una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo, ovvero Francesco Totti e Ilary Blasi. Si dice che i due siano in crisi e addirittura vicini alla separazione. Dopo le tante notizie diffuse proprio in questi giorni, riguardo questa ipotetica crisi Francesco Totti ha smentito in qualche modo attraverso un video che ha diffuso proprio sui social. A commentare le parole di Francesco è stata Simona Ventura la quale in qualche modo ha voluto far sapere di non essere affatto convinta delle dichiarazioni rilasciate dall’ex capitano della Roma. Ma come stanno davvero le cose e cosa ha dichiarato Simona Ventura? Francesco Totti smentisce la ... Leggi su cityroma (Di giovedì 24 febbraio 2022) Si sta parlando tanto in questi giorni di una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo, ovvero Francescoe Ilary. Siche i due siano ine addirittura vicini alla separazione. Dopo le tante notizie diffuse proprio in questi giorni, riguardo questa ipoteticaFrancescoha smentito in qualche modo attraverso un video che ha diffuso proprio sui social. A commentare ledi Francesco è statala quale in qualche modo ha voluto far sapere di non essere affatto convinta delle dichiarazioni rilasciate dall’ex capitano della Roma. Ma come stanno davvero le cose e cosa ha dichiarato? Francescosmentisce la ...

