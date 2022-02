Tornare ad allenarsi dopo il Covid-19 (Di giovedì 24 febbraio 2022) L’improvvisa diffusione del Covid-19 ha portato alla sospensione di qualsiasi attività sportiva, individuale e collettiva, professionistica e dilettantistica. Una scelta inevitabile per proteggere e tutelare la salute dell’intera società. A seguito della fine del lockdown (ma anche delle singole quarantene), molte persone hanno ripreso a fare sport, andando incontro a diversi rischi. Dai dolori muscolo-scheletrici all’affaticamento, fino alle difficoltà respiratorie: chi riprende gli allenamenti dopo periodi più o meno lunghi di inattività, spesso non è in grado di ripartire mantenendo i ritmi precedenti. Uno dei collaboratori di H-Medical, centro medico del Gruppo Humantech, è Alberto Castelnuovo, specialista in Ortopedia e Traumatologia. Ci siamo rivolti a lui per un’intervista riguardo la sua professione, le patologie più frequenti e le dovute ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 24 febbraio 2022) L’improvvisa diffusione del-19 ha portato alla sospensione di qualsiasi attività sportiva, individuale e collettiva, professionistica e dilettantistica. Una scelta inevitabile per proteggere e tutelare la salute dell’intera società. A seguito della fine del lockdown (ma anche delle singole quarantene), molte persone hanno ripreso a fare sport, andando incontro a diversi rischi. Dai dolori muscolo-scheletrici all’affaticamento, fino alle difficoltà respiratorie: chi riprende gli allenamentiperiodi più o meno lunghi di inattività, spesso non è in grado di ripartire mantenendo i ritmi precedenti. Uno dei collaboratori di H-Medical, centro medico del Gruppo Humantech, è Alberto Castelnuovo, specialista in Ortopedia e Traumatologia. Ci siamo rivolti a lui per un’intervista riguardo la sua professione, le patologie più frequenti e le dovute ...

Advertising

Dalla_SerieA : Da domani Mkhitaryan torna a disposizione - - amicii_TG : ??Situazione Christian: Ivan,padre di Chri, in uno spazio twitter ha detto che i 5 giorni di “fermo” finiranno doma… - Gianpaolo_5 : @robyireland @SCUtweet Esce solo per tornare a casa dopo i controlli, mica per allenarsi ?? - _kaleddino_ : Tutti vogliono fare il calciatore,ma nessuno è disposto a farsi il c*ulo per uscire di casa per allenarsi alle 5:30… - bartolini_n : @fattoquotidiano Realisticamente sarebbe disposto ad allenarsi anche con la destra per tornare al potere .... Ops -

Ultime Notizie dalla rete : Tornare allenarsi Ibrahimovic, l'età è un peso ma c'è una soluzione: "Deve autogestirsi e collaborare" L'attaccante pare si sia posto l'obiettivo di tornare in campo l' 1 marzo , giorno in cui il Milan ... La notizia positiva è che a breve tornerà ad allenarsi sul campo e insieme al gruppo, ma venerdì ...

Riparte la Promozione, la carica del presidente del S. Ermete, Martino ... 'Tornare in campo è assolutamente una vittoria, che ancora non mi soddisfa pienamente perché ... 'La mia squadra deve preoccuparsi solo di allenarsi bene nel mezzo della settimana e la domenica giocare ...

Tornare ad allenarsi dopo il Covid-19 Prima Bergamo Emergenza rientrata: disponibili Haruna e Grazioli Dopo 2 giorni di riposo il Ravenna è tornato ad allenarsi. Già dalla seduta di ieri mattina sono emerse alcune indicazioni in vista del match di domenica, al Benelli (14.30), contro il Fanfulla. L’eme ...

Sampdoria, infortunio Giovinco: buone notizie per l'attaccante. Le ultime L’attaccante ex Toronto potrebbe così tornare a disposizione di mister Marco Giampaolo per la trasferta di lunedì sera a Bergamo contro l’Atalanta. Senza, però, partire dall’inizio Durante la seduta d ...

L'attaccante pare si sia posto l'obiettivo diin campo l' 1 marzo , giorno in cui il Milan ... La notizia positiva è che a breve tornerà adsul campo e insieme al gruppo, ma venerdì ...... 'in campo è assolutamente una vittoria, che ancora non mi soddisfa pienamente perché ... 'La mia squadra deve preoccuparsi solo dibene nel mezzo della settimana e la domenica giocare ...Dopo 2 giorni di riposo il Ravenna è tornato ad allenarsi. Già dalla seduta di ieri mattina sono emerse alcune indicazioni in vista del match di domenica, al Benelli (14.30), contro il Fanfulla. L’eme ...L’attaccante ex Toronto potrebbe così tornare a disposizione di mister Marco Giampaolo per la trasferta di lunedì sera a Bergamo contro l’Atalanta. Senza, però, partire dall’inizio Durante la seduta d ...