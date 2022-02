Superenalotto | i numeri che possono valere il Jackpot più alto al mondo

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Il prossimo concorso delmetterà in palio una cifra record: si tratta delpiùal. Cifre e dettagli Il concorso numero 24 delmetterà in palio un megasuperiore ai 160milioni di euro. Una cifra davvero pazzesca e che sta catturando le attenzioni di tutta Italia. Una cifra che L'articolo proviene da Consumatore.com.

patanodi : @babylonboss ci dai anche i numeri vincenti del superenalotto di sabato? grazie - campione_franco : @DM_Deluca Dammi 84 numeri per il Superenalotto - leggoit : Estrazioni Lotto e Superenalotto di oggi, giovedì 24 febbraio 2022: i numeri vincenti - franckobaressie : @martaottaviani Marta dimmi quali sono, secondo te, i 6 numeri che sicuramente non usciranno al SuperEnalotto - telodogratis : Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di giovedì 24 febbraio 2022 -

Seguite su Leggo.it la diretta delle estrazioni di Lotto, 10eLotto edi oggi, giovedì 24 febbraio 2022. Conosceremo ivincenti a partire dalle 20, a seguire pubblicheremo le quote. Nessun 6 e 5+ nell'estrazione odierna. Ricordiamo che per la ...Fratello minore del, prevede un'estrazione al giorno alle 19:00 e indovinando tutti e 5 iestratti su 55 si vince un milione di euro. Fin dalla sua nascita a febbraio 2018, sono ...Estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di oggi, giovedì 24 febbraio 2022. Conosceremo i numeri vincenti a partire dalle 20, a ...Million Day, di seguito i cinque numeri estratti di giovedì 24 febbraio. Il gioco a premi mette in palio un massimo di 1 milione di euro.