"Sono io la me**a?": il durissimo sfogo di Guendalina Tavassi – cosa è successo? (Di giovedì 24 febbraio 2022) Guendalina Tavassi continua ad avere problemi con il suo ex Umberto D'Aponte. Già da mesi l'influencer aveva cominciato a denunciare sui suoi social le liti con D'Aponte, fino alla decisione della separazione. La Tavassi è anche stata aggredita dall'ex, cui ha sporto denuncia in tribunale, in un andirivieni tra avvocati e aule. L'ultima denuncia sui social è di sole poche ore, e la triste vicenda questa volta ha anche coinvolto i due figli della coppia. Guendalina ha deciso di sfogarsi sulle sue Instagram stories: "Parlo per tutelare i bambini, che erano presenti anche all'ultima aggressione, premeditata. Tutto davanti agli occhi di Sasy, che lo implorava di fermarsi". Ha continuato scrivendo: "Davanti a centinaia e centinaia di testimoni, bambini, madri, passanti, all'uscita di scuola del figlio, ...

