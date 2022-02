Sfogo Zinchenko | “Spero che Putin muoia” Storia cancellata da Instagram

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Incredibile quello che sta accadendo in Ucraina, la Russia sta avanzando con il suo esercito e 5 milioni di persone ucraine stanno scappando direzione Polonia.Ucraina Molti calciatori si stanno schierando a favore della pace e contro. Uno di questi è sicuramente Oleksandr, che ha attaccato senza mezzi termini il governatore russo dopo i primi bombardamenti russi in Ucraina avvenuti nella notte. Il difensore del Manchester City ha pubblicato unacon una foto del leader russo e una frase che non lascia spazio a interpretazioni: “che tudella morte più dolorosa e sofferente”. La piattaforma, però, ha rimosso il contenuto, come ha spiegato lo stesso giocatore.