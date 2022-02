Scala, chi è il maestro Valery Gergiev: ‘eroe del lavoro della Federazione Russa’, si schiererà contro l’invasione dell’Ucraina? (Di giovedì 24 febbraio 2022) Lo chiamano zar. Ora che il peso di una storia di secoli, ben prima della Guerra Fredda, si sta abbattendo sul mondo con la crisi ucraina, fa più impressione che il soprannome di Valery Gergiev sia “lo zar del palco”. E mentre le truppe russe avanzano verso Kiev e i civili sono in fuga, l’amicizia del direttore d’orchestra russo con Vladmir Putin diventa ancor di più motivo di contestazione. “Abbiamo alla Scala ‘La dama di picche’ diretta dal maestro Valery Gergiev che ha più volte dichiarato la sua vicinanza a Putin – dichiara il sindaco di Milano Beppe Sala – e con il sovrintendente del teatro gli stiamo chiedendo di prendere una posizione precisa contro questa invasione e se non lo facesse saremmo costretti a rinunciare alla collaborazione”. La ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) Lo chiamano zar. Ora che il peso di una storia di secoli, ben primaGuerra Fredda, si sta abbattendo sul mondo con la crisi ucraina, fa più impressione che il soprannome disia “lo zar del palco”. E mentre le truppe russe avanzano verso Kiev e i civili sono in fuga, l’amicizia del direttore d’orchestra russo con Vladmir Putin diventa ancor di più motivo di contestazione. “Abbiamo alla‘La dama di picche’ diretta dalche ha più volte dichiarato la sua vicinanza a Putin – dichiara il sindaco di Milano Beppe Sala – e con il sovrintendente del teatro gli stiamo chiedendo di prendere una posizione precisaquesta invasione e se non lo facesse saremmo costretti a rinunciare alla collaborazione”. La ...

Advertising

masechi : ?? L'attacco. Guerra in Ucraina. L'ordine di Putin. Campagna su vasta scala. Biden: 'Russia responsabile di fronte a… - Pierre13903748 : RT @Moonlightshad1: Il sindaco Sala, molto intelligentemente come suo solito chiede la presa di distanza del direttore d'orchestra russo pe… - The_Leegend99 : RT @torto_michele: Prossima ordinanza di Sala: l'accesso alla Scala è permesso solo a chi indossa calzini con la bandiera ucraina. Lui si t… - guszimmerfrei : RT @Moonlightshad1: Il sindaco Sala, molto intelligentemente come suo solito chiede la presa di distanza del direttore d'orchestra russo pe… - eusebiofg : RT @Moonlightshad1: Il sindaco Sala, molto intelligentemente come suo solito chiede la presa di distanza del direttore d'orchestra russo pe… -