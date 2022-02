Putin “Chi interferirà ne pagherà le conseguenze” (Di giovedì 24 febbraio 2022) Mosca – “Ho qualche parola per chi fosse tentato di interferire con quanto sta succedendo: chiunque cerchi di ostacolarci, o peggio di minacciare il nostro Paese e la nostra gente, sappia che la risposta russa sarà immediata e porterà a conseguenze mai viste nella storia”. Lo ha detto il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin, annunciando “l’operazione militare speciale” per “smilitarizzare l’Ucraina”. (ITALPRESS). Covid Ragusa, 4382 positivi e altri 2 decessi in 24 ore Bonus psicologico da 600 euro dal medico di famiglia: come funziona e a chi spetta Progetto Erasmus+ dell’istituto Principi Grimaldi di Modica Ucraina-Russia, le sirene di guerra e la fuga in massa da Kiev: è impressionante VIDEO L'articolo proviene da Quotidiano di Ragusa. Leggi su quotidianodiragusa (Di giovedì 24 febbraio 2022) Mosca – “Ho qualche parola per chi fosse tentato di interferire con quanto sta succedendo: chiunque cerchi di ostacolarci, o peggio di minacciare il nostro Paese e la nostra gente, sappia che la risposta russa sarà immediata e porterà amai viste nella storia”. Lo ha detto il presidente della Federazione Russa Vladimir, annunciando “l’operazione militare speciale” per “smilitarizzare l’Ucraina”. (ITALPRESS). Covid Ragusa, 4382 positivi e altri 2 decessi in 24 ore Bonus psicologico da 600 euro dal medico di famiglia: come funziona e a chi spetta Progetto Erasmus+ dell’istituto Principi Grimaldi di Modica Ucraina-Russia, le sirene di guerra e la fuga in massa da Kiev: è impressionante VIDEO L'articolo proviene da Quotidiano di Ragusa.

Advertising

giuliapompili : E' molto molto importante sapere chi era Manlio Di Stefano, incredibilmente sottosegretario al ministero degli Este… - sole24ore : ?? Centinaia di vittime. #Sirene suonano anche a #Leopoli. La #Nato condanna. #Putin minaccia chi oserà interferire.… - HuffPostItalia : La Russia ha invaso l'Ucraina. Putin in tv: 'Chi interferirà ne pagherà le conseguenze' - Estroair : @Tommasolabate Tutto l’opposto. Perché, chi fino ad oggi ha sostenuto la grandezza di Putin, gli ha permesso di muo… - babylonboss : @claudiafusani Affamare un popolo che ha tutte le materie prime possibili, la Russia con Putin, piaccia o no, non h… -