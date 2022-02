Putin attacca l’Ucraina, esplosioni a Kiev. Truppe da Bielorussa e Crimea (Di giovedì 24 febbraio 2022) È iniziato l’attacco della Russia all’Ucraina. Alle prime luci del giorno il presidente russo Vladimir Putin interviene a sorpresa in tv e annuncia che è in corso “un’operazione militare per proteggere il Donbass”, chiedendo all’esercito di Kiev di “consegnare le armi e andare a casa, affermando che i piani di Mosca non includono l’occupazione del Paese ma la L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 24 febbraio 2022) È iniziato l’attacco della Russia al. Alle prime luci del giorno il presidente russo Vladimirinterviene a sorpresa in tv e annuncia che è in corso “un’operazione militare per proteggere il Donbass”, chiedendo all’esercito didi “consegnare le armi e andare a casa, affermando che i piani di Mosca non includono l’occupazione del Paese ma la L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

