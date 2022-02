Putin annuncia in tv l’operazione militare in Ucraina

(Di giovedì 24 febbraio 2022) A Mosca sono da poco passate le 5.45 del mattino quando il presidente russo Vladimircompare in tv e: «Ho deciso di autorizzare un’operazionespeciale» nel Donbass, nell’Est dell’. È la sua dichiarazione di guerra. E «in caso di interferenze esterne», avverte, la risposta della Russia avrà «conseguenze mai viste». Non appena finisce di parlare, arrivano notizie di esplosioni da Kharkiv a Est a Odessa a Ovest, passando per la capitale Kiev. «Ai sensi dell’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, con l’approvazione del Consiglio della Federazione, ho deciso di condurre un’operazionespeciale»,in un discorso mandato in onda su Rossija-24. L’obiettivo, prosegue, è «difendere le persone vittime degli abusi e del ...

ROSTOV - SUL - DON " A Mosca sono da poco passate le 5.45 del mattino quando il presidente russo Vladimir Putin compare in tv e annuncia: "Ho deciso di autorizzare un'operazione militare speciale" nel Donbass, in Est Ucraina. È la sua dichiarazione di guerra. Non solo a Kiev. "In caso di interferenze esterne", avverte, la risposta della Russia avrà "conseguenze mai viste". Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato l'operazione militare in Ucraina mentre il Consiglio di sicurezza dell'Onu era in corso e aveva da poco finito di parlare. Putin ha annunciato che smilitarizzerà l'Ucraina.