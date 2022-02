Procura Milano, commissione Csm si divide su nomina: in corsa Viola, Romanelli e Amato (Di giovedì 24 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono tre i candidati in corsa per la guida della Procura di Milano. La commissione per gli incarichi direttivi del Consiglio superiore della magistratura ha infatti votato tre proposte alternative: due voti sono andati al Procuratore generale di Firenze Marcello Viola e uno ciascuno al Procuratore aggiunto di Milano, Maurizio Romanelli, e al capo della Procura di Bologna Giuseppe Amato. Per Marcello Viola hanno votato i togati Antonio D’Amato, presidente della commissione, di Magistratura indipendente, e Sebastiano Ardita, di Autonomia&Indipendenza. A Giuseppe Amato è andato il voto del consigliere di Unicost ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 24 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono tre i candidati inper la guida delladi. Laper gli incarichi direttivi del Consiglio superiore della magistratura ha infatti votato tre proposte alternative: due voti sono andati altore generale di Firenze Marcelloe uno ciascuno altore aggiunto di, Maurizio, e al capo delladi Bologna Giuseppe. Per Marcellohanno votato i togati Antonio D’, presidente della, di Magistratura indipendente, e Sebastiano Ardita, di Autonomia&Indipendenza. A Giuseppeè andato il voto del consigliere di Unicost ...

