Palla Al Centro, Jovanotti collabora con Elisa: “Sono un suo fan” (Di giovedì 24 febbraio 2022) Si intitola Palla Al Centro la collaborazione tra Jovanotti ed Elisa. Due degli artisti più amati e seguiti della musica italiana lavorano insieme ad un brano che fa parte della tracklist del nuovo progetto discografico di inediti di Elisa Toffoli. Un’amicizia di vecchia data e una stima reciproca è ciò che unisce i due cantanti. Jovanotti collabora con Elisa in Palla Al Centro e racconta sui social l’inizio e lo sviluppo di un’amicizia che ha radici lontane e profonde. Jovanotti si dice felice ed onorato di essere stato incluso nel nuovo lavoro di Elisa. E confessa: “Sono un suo fan e quando ci incontriamo è sempre bello”. Ricorda una sera di ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 24 febbraio 2022) Si intitolaAllazione traed. Due degli artisti più amati e seguiti della musica italiana lavorano insieme ad un brano che fa parte della tracklist del nuovo progetto discografico di inediti diToffoli. Un’amicizia di vecchia data e una stima reciproca è ciò che unisce i due cantanti.coninAle racconta sui social l’inizio e lo sviluppo di un’amicizia che ha radici lontane e profonde.si dice felice ed onorato di essere stato incluso nel nuovo lavoro di. E confessa: “un suo fan e quando ci incontriamo è sempre bello”. Ricorda una sera di ...

Advertising

SophieAle7 : RT @adelia_capatina: DI PIÙ uno a zero palla al centro???????? #basciagoni. ?? - adelia_capatina : DI PIÙ uno a zero palla al centro???????? #basciagoni. ?? - Privolat : @gyn_lemon @gyn_lemon la tocca piano.... 1 a 0 palla al centro - Cervella2 : Una cosa buona per noi giovani. Gli anziani non potranno più cagare il cazzo con “eh ma noi abbiamo visto la guerr… - gio_dil : Josie vs Giorgio 1-1 Palla al centro Ci vediamo il 31 dicembre 2022 -