Mercoledì 23 Febbraio 2022 – 407ª Seduta pubblica : Comunicato di seduta (Di giovedì 24 febbraio 2022) seduta Ora inizio: 09:32 L’Assemblea ha approvato il ddl 2390, disposizioni in materia di tutela giurisdizionale nel procedimento elettorale preparatorio per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il testo passa alla Camera. Il relatore, sen. Parrini (PD), ha ricordato che il provvedimento raccoglie indicazioni della Corte costituzionale, la quale ha rilevato la mancanza di una disciplina legislativa che assicuri l’accesso tempestivo alla tutela giurisdizionale nei confronti di decisioni potenzialmente lesive del diritto di elettorato passivo nelle elezioni politiche nazionali (provvedimenti di ricusazione di liste o di incandidabilità). L’articolo 1 modifica l’articolo 126 del codice del processo amministrativo, ampliando la definizione dell’ambito di giurisdizione sul contenzioso elettorale posto in capo ... Leggi su udine20 (Di giovedì 24 febbraio 2022)Ora inizio: 09:32 L’Assemblea ha approvato il ddl 2390, disposizioni in materia di tutela giurisdizionale nel procedimento elettorale preparatorio per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Re. Il testo passa alla Camera. Il relatore, sen. Parrini (PD), ha ricordato che il provvedimento raccoglie indicazioni della Corte costituzionale, la quale ha rilevato la mancanza di una disciplina legislativa che assicuri l’accesso tempestivo alla tutela giurisdizionale nei confronti di decisioni potenzialmente lesive del diritto di elettorato passivo nelle elezioni politiche nazionali (provvedimenti di ricusazione di liste o di incandidabilità). L’articolo 1 modifica l’articolo 126 del codice del processo amministrativo, ampliando la definizione dell’ambito di giurisdizione sul contenzioso elettorale posto in capo ...

