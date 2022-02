Masterchef Italia 11 | in diretta la puntata di giovedì 24 febbraio su Sky Uno | chi sarà eliminato?

(Di giovedì 24 febbraio 2022)11242022 le anticipazioni, ospite Matteo Berretti al ristorante Da Vittorio, chia un passo dalla finale?11 stasera242022 su Sky Uno vedrà i concorrenti rimasti sempre più agguerriti per conquistare un posto in finale cui manca praticamente solo un ultimo passo, dovranno come sempre convincere i tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. I 5 concorrenti di11 (qui tutti i nomi) dopo la doppia eliminazione della scorsa settimana (qui quello che è successoscorso), devono affrontare un nuovo Invention Test avventuroso e per la ...

2021 - 2022 ed.11, anticipazioni undicesima puntata Questa sera, giovedì 24 febbraio, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW va in onda l' undicesima puntata di...Famiglia Cerea, Da Vittorio: prova 'stellare' aGrembiuli allacciati, pronti per la puntata didel 24 febbraio che vede i 5 concorrenti rimasti a contendersi la finale con le ultime prove, tra queste la più emozionante presso il rinomato ristorante di Bergamo, Da Vittorio. I ...Masterchef Italia 2021-2022 ed.11, diretta undicesima puntata 24 febbraio: Chi sarà eliminato? Ospite Matteo Berrettini. Prova in esterna Da Vittorio.Berrettini, il gran giorno è arrivato: dopo mesi di attesa, stasera andrà in onda la puntata di Masterchef di cui è stato ospite speciale.