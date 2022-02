Lombardia, dal 1° marzo quarta dose «booster» per gli immunocompromessi (Di giovedì 24 febbraio 2022) Lo comunica la Direzione generale Welfare della Regione Lombardia. E il vaccino Novavax arriva domenica 27 febbraio, Moratti: somministrazioni dal martedì successivo. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 24 febbraio 2022) Lo comunica la Direzione generale Welfare della Regione. E il vaccino Novavax arriva domenica 27 febbraio, Moratti: somministrazioni dal martedì successivo.

Advertising

reportrai3 : Invece, per lo scandalo dei camici che durante la pandemia la Regione Lombardia ha acquistato dal cognato di Fontan… - Leggimiii : RT @ilCoperchio: E intanto in Italia ... raffronto 2022 vs 2021, dal 1° gennaio ad oggi, in queste regioni i deceduti per Covid sono: ??Lo… - ilCoperchio : E intanto in Italia ... raffronto 2022 vs 2021, dal 1° gennaio ad oggi, in queste regioni i deceduti per Covid sono… - infoitsalute : Lombardia, dal 1° marzo quarta dose «booster» per gli immunocompromessi - infoitsalute : Novavax in Lombardia, vaccino dal primo marzo: ecco dove. Via alla quarta dose per i pazienti fragili -