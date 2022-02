LIVE – Napoli-Barcellona | le formazioni ufficiali | davanti ci sono Insigne e Osimhen!

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Buonasera cari lettori di Spazioe benvenuti alla diretta testuale di, gara di ritorno degli spareggi di Europa League che daranno accesso agli ottavi di finale. La partita d’andata si era conclusa per 1-1, ma ricordiamo che da quest’anno è stata abolita la regola del gol in trasferta. Gli azzurri saranno comunque spinti da circa 40mila tifosi (capienza al 75%) che gremiranno gli spalti dello stadio Maradona. LE(4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme; Elmas, Zielinski,; Osimhen. Allenatore: Spalletti.(4-3-3): Ter Stegen; Dest, Araujo, Piqué, Jordi Alba; de Jong, Busquets, Pedri; Adama Traoré, Aubameyang, Ferran Torres. Allenatore: ...

Lazio - Porto 1 - 1vedi anche Europa League: Barça -1 - 1, ok Atalanta, perde la Lazio. VIDEO Dopo la partita dell'andata persa 2 - 1, la Lazio di Sarri prova a ribaltare il risultato ...A dirigere il match sarà Giuseppe Mucera di Palermo coadiuvato dagli assistenti Antonio Piedipalumbo di Torre Annunziata e Carmine De Vito di; quarto ufficiale Marco Di Loreto di Terni. ...Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it della gara di ritorno tra Napoli e Barcellona valevole per i play-off di Europa League. (CLICCA QUI PER ...«Chi lotta può perdere, chi non lotta ha già perso». Luciano Spalletti ha caricato così il suo Napoli alla vigilia della sfida contro il Barcellona per lanciare gli azzurri qualificazione agli ottavi ...