L’invasione russa in Ucraina colpisce anche le Borse di tutto il Mondo (Di giovedì 24 febbraio 2022) L’attacco della Russia all’Ucraina sta avendo forti ripercussioni anche sui mercati internazionali. All’apertura delle Borse di oggi, tutti gli indicatori mostrano il segno “meno” in tutto il Mondo. Piazza Affari ha aperto segnando una perdita di oltre 4 punti percentuali – in media con le altre Borse europee -, mentre anche nella zona Asiatica i mercati hanno chiuso in negativo. Sono aumentate le contrattazioni sull’oro, mentre crescono a dismisura i prezzi di gas e petrolio. Borse oggi, gli effetti della guerra in Ucraina sui listini Come riporta AdnKronos, pochi minuti dopo le 9 -all ’inizio degli scambi – “Piazza Affari perde il 4,40% a 24.813 punti base. Francoforte registra -4,60%, Parigi perde il 4,25% e Londra il 3,11%. Sulla ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) L’attacco della Russia all’sta avendo forti ripercussionisui mercati internazionali. All’apertura delledi oggi, tutti gli indicatori mostrano il segno “meno” inil. Piazza Affari ha aperto segnando una perdita di oltre 4 punti percentuali – in media con le altreeuropee -, mentrenella zona Asiatica i mercati hanno chiuso in negativo. Sono aumentate le contrattazioni sull’oro, mentre crescono a dismisura i prezzi di gas e petrolio.oggi, gli effetti della guerra insui listini Come riporta AdnKronos, pochi minuti dopo le 9 -all ’inizio degli scambi – “Piazza Affari perde il 4,40% a 24.813 punti base. Francoforte registra -4,60%, Parigi perde il 4,25% e Londra il 3,11%. Sulla ...

