La Russia ha invaso l’Ucraina: le prime immagini e i video degli attacchi e dei civili in fuga (Di giovedì 24 febbraio 2022) La Russia ha invaso l’Ucraina. L’Europa si è svegliata con la decisione del presidente russo Vladimir Putin che ha annunciato una “operazione militare speciale” in Ucraina ufficialmente per difendere il Donbass. Il leader russo ha deciso il dispiegamento di militari, quindi, nelle regioni di Donetsk e Luhansk. I video e il racconto di immagini parla di esplosioni e sirene a Kiev, la capitale, e in varie città del Paese. L’invasione dell’Ucraina Putin, durante il suo discorso, ha detto che la Russia non intende occupare l’Ucraina, ma che il suo obiettivo è d “difendere le persone che sono state vittime degli abusi e del genocidio del regime di Kiev. E faremo in modo di demilitarizzare e de-nazificare l’Ucraina“. ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 24 febbraio 2022) Laha. L’Europa si è svegliata con la decisione del presidente russo Vladimir Putin che ha annunciato una “operazione militare speciale” in Ucraina ufficialmente per difendere il Donbass. Il leader russo ha deciso il dispiegamento di militari, quindi, nelle regioni di Donetsk e Luhansk. Ie il racconto diparla di esplosioni e sirene a Kiev, la capitale, e in varie città del Paese. L’invasione delPutin, durante il suo discorso, ha detto che lanon intende occupare, ma che il suo obiettivo è d “difendere le persone che sono state vittimeabusi e del genocidio del regime di Kiev. E faremo in modo di demilitarizzare e de-nazificare“. ...

Advertising

ilpost : La Russia ha invaso l’Ucraina - ilpost : La #Russia ha invaso l’#Ucraina. L'esercito russo ha avviato intensi bombardamenti e attaccato gli aeroporti in var… - rtl1025 : ?? Alle 4 di questa mattina la #Russia ha invaso l'#Ucraina. Il Presidente #Putin ha annunciato l'attacco minacciand… - TeoloMassimo : RT @HuffPostItalia: La Russia ha invaso l'Ucraina. Putin in tv: 'Chi interferirà ne pagherà le conseguenze' - Calciferika : RT @APagliaccis: Oggi non è un buongiorno. La #Russia ha invaso. La #Guerra è iniziata Oggi è un pessimo giorno. #RussiaUkraineConflict… -