La parità di salario tra uomini e donne nel calcio è realtà

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Verrà ricordato come il gol più importante della loro storia, quello capace di cambiare il destino e il futuro delle prossime generazioni di calciatrici. Lo hanno segnato le campionesse della nazionale Usa di, trascinate nella loro battaglia legale dalle stelle Megan Rapinoe ed Alex Morgan, icone del movimento in patria e figure carismatiche a livello internazionale. Sono state loro a portare avanti la causa nei confronti della federazione americana, accusata di disdi trattamento rispetto ai colleghi della nazionale maschile. Una causa che alla fine hanno vinto, e che ora, oltre a garantire per il futurodi trattamento economico, costringerà la stessa federazione a versare 24 milioni di dollari come compensi arretrati, di fatto una tacita ammissione di come fino ad adesso ci fosse un'ingiustificata ...