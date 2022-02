Giorgia Meloni più dura di Salvini: «L’attacco di Putin è inaccettabile. È il tempo delle scelte di campo» (Di giovedì 24 febbraio 2022) La leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni su Facebook condanna L’attacco della Russia all’Ucraina: «inaccettabile attacco bellico su grande scala della Russia di Putin contro l’Ucraina. L’Europa ripiomba in un passato che speravamo di non rivivere più. È il tempo delle scelte di campo. L’Occidente e la comunità internazionale siano uniti nel mettere in campo ogni utile misura a sostegno di Kiev e del rispetto del diritto internazionale». Leggi anche: La grande fuga dei civili da Kiev: «Fino a 5 milioni di profughi in arrivo». L’Europa prepara l’accoglienza – Il video Anche Salvini contro Putin: «La Lega condanna ogni aggressione militare. Risposta comune degli ... Leggi su open.online (Di giovedì 24 febbraio 2022) La leader di Fratelli d’Italiasu Facebook condannadella Russia all’Ucraina: «attacco bellico su grande scala della Russia dicontro l’Ucraina. L’Europa ripiomba in un passato che speravamo di non rivivere più. È ildi. L’Occidente e la comunità internazionale siano uniti nel mettere inogni utile misura a sostegno di Kiev e del rispetto del diritto internazionale». Leggi anche: La grande fuga dei civili da Kiev: «Fino a 5 milioni di profughi in arrivo». L’Europa prepara l’accoglienza – Il video Anchecontro: «La Lega condanna ogni aggressione militare. Risposta comune degli ...

Advertising

My_Salute : RT @LaPrimaManina: Giorgia #Meloni sarà in #Florida, alla conferenza politica annuale dei conservatori Usa, dove interverrà il 26 febbraio.… - Dax_Blacksun : @c_giulia9 Le conseguenze del volere una democrazia, e alle prossime elezioni vincerà Giorgia Meloni e voi tutti a rosicare. - Roberta76352505 : RT @giuliocavalli: Giorgia Meloni , 4 luglio 2020, Piazza del Popolo, Roma: «Facciamo paura perché noi siamo il popolo, loro le élite». Il… - Antonio_Longo0 : RT @bravimabasta: Non so voi, ma le chiare parole di Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi contro l'invasione russa dell'Ucrai… - WalterSylarYang : Questo è l'amico di Giorgia Meloni e Matteo Salvini -