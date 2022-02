Fiocco rosa a Temptation Island: “È nata Anastasia Priscilla” (Di giovedì 24 febbraio 2022) Mamma per la seconda volta, è nata Anastasia Priscilla. L’annuncio è arrivato via Instagram, con un tenero video in cui l’ex protagonista di Temptation Island mostra la bambina nata dall’amore con Mattia Monaci, il compagno da cui nell’agosto 2020 è nato il piccolo Leonardo. “Anastasia Priscilla. 23.02.22 con 3.480 g di dolcezza lunga 52 cm alle 12.11 – si legge nella didascalia del post – Un piccolo muffin!! Benvenuta in questa pazza solare famiglia. Io E Mattia già ti amiamo..e ti continuiamo a fissare ahahaha.. I nonni compresi ! Sono tutti impazziti in famiglia insomma”. Nella breve clip, subito commentatissima, si vede la piccola nella culla. L’ex Temptation Island mamma per la seconda volta Lara ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 24 febbraio 2022) Mamma per la seconda volta, è. L’annuncio è arrivato via Instagram, con un tenero video in cui l’ex protagonista dimostra la bambinadall’amore con Mattia Monaci, il compagno da cui nell’agosto 2020 è nato il piccolo Leonardo. “. 23.02.22 con 3.480 g di dolcezza lunga 52 cm alle 12.11 – si legge nella didascalia del post – Un piccolo muffin!! Benvenuta in questa pazza solare famiglia. Io E Mattia già ti amiamo..e ti continuiamo a fissare ahahaha.. I nonni compresi ! Sono tutti impazziti in famiglia insomma”. Nella breve clip, subito commentatissima, si vede la piccola nella culla. L’exmamma per la seconda volta Lara ...

