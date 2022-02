“Esce dal GF Vip”. Colpo di scena, in Casa saranno lacrime. La scoperta delle ultime ore (Di giovedì 24 febbraio 2022) Altra puntata in vista del GF Vip 6. Stasera qualcuno dei personaggio all’interno della Casa di Cinecittà, sarà eliminato. E la domanda che i fan del programma si stanno facendo ininterrottamente da ore è: chi sarà il ventitreesimo eliminato della sesta edizione del Grande Fratello Vip? Finora ad uscire sono stati Tommaso Eletti, Andrea Casalino, Samy Youssef, Amedeo Goria, Raffaella Fico, Ainett Stephens, Jo Squillo, Nicola Pisu, Clarissa Selassié, Patrizia Pellegrino, Maria Monsè, Biagio D’Anelli, Eva Grimaldi, Carmen Russo, la coppia composta da Giacomo Urtis e Valeria Marini, Federica Calemme, Gianluca Costantino e Kabir Bedi. Ora anche un altro nome andrà ad aggiungersi a questa già lunghissima lista. Come qualcuno di voi ricorderà, questa settimana in nomination sono finiti Davide Silvestri, Katia Ricciarelli e Nathaly Caldonazzo. Tra l’altro, ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 24 febbraio 2022) Altra puntata in vista del GF Vip 6. Stasera qualcuno dei personaggio all’interno delladi Cinecittà, sarà eliminato. E la domanda che i fan del programma si stanno facendo ininterrottamente da ore è: chi sarà il ventitreesimo eliminato della sesta edizione del Grande Fratello Vip? Finora ad uscire sono stati Tommaso Eletti, Andrealino, Samy Youssef, Amedeo Goria, Raffaella Fico, Ainett Stephens, Jo Squillo, Nicola Pisu, Clarissa Selassié, Patrizia Pellegrino, Maria Monsè, Biagio D’Anelli, Eva Grimaldi, Carmen Russo, la coppia composta da Giacomo Urtis e Valeria Marini, Federica Calemme, Gianluca Costantino e Kabir Bedi. Ora anche un altro nome andrà ad aggiungersi a questa già lunghissima lista. Come qualcuno di voi ricorderà, questa settimana in nomination sono finiti Davide Silvestri, Katia Ricciarelli e Nathaly Caldonazzo. Tra l’altro, ...

Advertising

elio_vito : Post della buonanotte. Renzi esce dal Pd e fonda ItaliaViva Calenda esce dal Pd e fonda Azione ItaliaViva litiga co… - FicarraePicone : Oggi esce nelle sale un film da noi coprodotto “Una femmina” di Francesco Costabile, tratto dal libro di Lirio Abb… - Beppe_murg : RT @elio_vito: Post della buonanotte. Renzi esce dal Pd e fonda ItaliaViva Calenda esce dal Pd e fonda Azione ItaliaViva litiga con Azione… - LuisFer44206420 : RT @ragazzinudireal: Denis e Manuel Dosio non perdono l'occasione per stupirci ... per chi esce ora dal lavoro ecco un bel video dei loro b… - NexusNRG_ : RT @PaoloBittaAlfa: Dall'Ucraina non si esce con l'aereo ma con la costruzione dal basso camel -