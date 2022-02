DIRETTA Ucraina: è cominciato l’attacco della Russia, esplosioni anche a Kiev (LIVE) (Di giovedì 24 febbraio 2022) Aggiornamento LIVE Ucraina-Russia 11:00 Kiev: “40 soldati ucraini uccisi e circa 10 civili” “Più di 40 soldati ucraini e circa 10 civili sono stati uccisi”. Lo rende noto la presidenza Ucraina. 10:50 Mosca: “Vittime civili nel Donbass” “Vittime civili si registrano nel Donbass”, sostiene il ministero della Difesa russo, secondo quanto riporta Interfax. Le morti vengono imputate da Mosca “agli attacchi dell’esercito ucraino”. 10:40 La Farnesina convoca l’ambasciatore russo L’Ambasciatore Sequi – fa sapere la Farnesina – ha espresso al diplomatico russo la ferma condanna del Governo italiano per la gravissima, ingiustificata e non provocata aggressione di Mosca ai danni dell’Ucraina 10:30 Ucraina, sospesi cambi e trasferimento denaro ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 24 febbraio 2022) Aggiornamento11:00: “40 soldati ucraini uccisi e circa 10 civili” “Più di 40 soldati ucraini e circa 10 civili sono stati uccisi”. Lo rende noto la presidenza. 10:50 Mosca: “Vittime civili nel Donbass” “Vittime civili si registrano nel Donbass”, sostiene il ministeroDifesa russo, secondo quanto riporta Interfax. Le morti vengono imputate da Mosca “agli attacchi dell’esercito ucraino”. 10:40 La Farnesina convoca l’ambasciatore russo L’Ambasciatore Sequi – fa sapere la Farnesina – ha espresso al diplomatico russo la ferma condanna del Governo italiano per la gravissima, ingiustificata e non provocata aggressione di Mosca ai danni dell’10:30, sospesi cambi e trasferimento denaro ...

Advertising

SkyTG24 : Un'esplosione molto forte si è verifica a #Kiev durante la diretta di Sky TG24 dalla capitale dell'#Ucraina. L'atta… - Agenzia_Ansa : 'La Russia è aperta al dialogo per trovare soluzioni diplomatiche ai problemi più complessi. Tuttavia, gli interess… - repubblica : Ucraina, Putin annuncia operazioni militari. Udite forti esplosioni a Kiev e in altre citta'. La diretta - rambonesco : RT @Adrien_Zucchero: ???????? @PapiTrumpo Ucraina, l’affondo durissimo di Trump contro Biden in diretta al Tg di Fox: “Questo non sarebbe avv… - umberto_cocco : RT @DomaniGiornale: Crisi #RussiaUcraina, un altro dettaglio: Putin dice di voler 'de-nazificare' l'Ucraina, un paese guidato da un preside… -