DIRETTA Lazio-Porto: segui la partita LIVE (Di giovedì 24 febbraio 2022) Alle 18.45 spazio ad uno dei tre match con le italiane impegnate in Europa League. Scendono in campo Lazio e Porto. L’Europa guarda alla situazione in Ucraina con grande preoccupazione, ma nel frattempo il calcio va avanti. E cosi stasera si giocano i match di Europa League, dove anche le italiane dovranno mettere tutto in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 24 febbraio 2022) Alle 18.45 spazio ad uno dei tre match con le italiane impegnate in Europa League. Scendono in campo. L’Europa guarda alla situazione in Ucraina con grande preoccupazione, ma nel frattempo il calcio va avanti. E cosi stasera si giocano i match di Europa League, dove anche le italiane dovranno mettere tutto in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

gualtierieurope : Il #PNRR è un’opportunità unica per #Roma che dobbiamo cogliere tutti insieme. Domani con i Ministri Giovannini, Ga… - andreastoolbox : Lazio Porto, il risultato in diretta live dei playoff di Europa League | Sky Sport - sportli26181512 : Lazio-Porto, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: Dopo la sconfitta per 2-1 allo stadio 'Do Drag… - telodogratis : DIRETTA Europa League: Lazio Porto 0-0 e Olympiakos-Atalanta 0-0 - glooit : DIRETTA Europa League: Lazio Porto 0-0 e Olympiakos-Atalanta 0-0 leggi su Gloo -