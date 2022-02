Crisi Ucraina, quattromila ucraini arrivati in Moldavia: “I nostri confini sono aperti” (Di giovedì 24 febbraio 2022) La guerra in Ucraina inizia ad avere i primi effetti anche sulla popolazione. Stando a quanto riportato su twitter dalla presidente Maia Sandu, i primi profughi in fuga dalla zona di conflitto avrebbero raggiunto la vicina Moldavia in cerca di un posto sicuro. “Oggi sono arrivate quattromila persone. Il governo ha schierato centri di accoglienza temporanea nei pressi delle località di Palanca e Ocnita. I nostri confini sono aperti“, scrive la Sandu dando il via all’inevitabile reazione a catena scaturita dall’attacco russo di questa mattina. First ?? citizens arrive in ??, with over 4000 crossings today. The govt has deployed temporary placement centers near Palanca and Ocni?a. Our borders are open for ?? citizens who need safe transit or stay. ... Leggi su zon (Di giovedì 24 febbraio 2022) La guerra ininizia ad avere i primi effetti anche sulla popolazione. Stando a quanto riportato su twitter dalla presidente Maia Sandu, i primi profughi in fuga dalla zona di conflitto avrebbero raggiunto la vicinain cerca di un posto sicuro. “Oggiarrivatepersone. Il governo ha schierato centri di accoglienza temporanea nei pressi delle località di Palanca e Ocnita. I“, scrive la Sandu dando il via all’inevitabile reazione a catena scaturita dall’attacco russo di questa mattina. First ?? citizens arrive in ??, with over 4000 crossings today. The govt has deployed temporary placement centers near Palanca and Ocni?a. Our borders are open for ?? citizens who need safe transit or stay. ...

