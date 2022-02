Creazzo lascia la procura di Firenze | sarà pm dei minori in Calabria

(Di giovedì 24 febbraio 2022), Giuseppetore capo salito alla ribalta della cronaca, negli ultimi giorni, dopo aver chiesto il rinvio a giudizio per Matteo Renzi nell'ambito della vicenda Open ed essere stato a sua volta denunciato, con i pm titolari dell'inchiesta, dal leader di Italia Viva. L'articolo proviene daPost.

L'ex procuratore capo di Firenze, Giuseppela procura Firenze, Csm accoglie la richiesta di trasferimento Giuseppe, il procuratore della repubblica di Firenze che ha ......la guida della procura di Firenze e va a fare il sostituto procuratore alla procura per i ... A dicembreera stato condannato dalla Sezione disciplinare del Csm alla perdita di due mesi ...Il procuratore capo di Firenze, Giuseppe Creazzo, lascia il suo incarico e viene trasferito alla procura presso il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, con le funzioni di sostituto procurator ...Firenze, 24 febbraio 2022 - Giuseppe Creazzo lascia la guida della procura di Firenze e va a fare il sostituto procuratore alla procura per i minorenni di Reggio Calabria, Il plenum del Csm ha accolto ...