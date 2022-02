**Covid: sì fiducia Camera su dl per obbligo vaccini over 50** (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - Con 372 voti a favore e 46 contrari la Camera ha detto sì alla fiducia posta dal Governo sul decreto legge che stabilisce l'obbligo del vaccino anti Covid per gli over 50 con i relativi vincoli legati al green pass. La seduta prosegue ora con l'esame degli ordini del giorno prima del voto finale sul provvedimento. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - Con 372 voti a favore e 46 contrari laha detto sì allaposta dal Gno sul decreto legge che stabilisce l'del vaccino anti Covid per gli50 con i relativi vincoli legati al green pass. La seduta prosegue ora con l'esame degli ordini del giorno prima del voto finale sul provvedimento.

galeazzobignami : È incredibile che dopo la serie infinita di errori il #governodeipeggiori chieda la fiducia sull’ennesimo Decreto… - TV7Benevento : **Covid: sì fiducia Camera su dl per obbligo vaccini over 50** - - informapirata : RT @mantolalla: La Commissione Affari Costituzionali alla Camera, dove oggi si vota la fiducia sul Decreto per l’obbligo vaccinale, chiede… - mantolalla : La Commissione Affari Costituzionali alla Camera, dove oggi si vota la fiducia sul Decreto per l’obbligo vaccinale,… - CardamoneIsabel : @matteosalvinimi Nonostante abbia dichiarato tutte le contrarietà al decreto Covid vita la fiducia. Non meritate pi… -