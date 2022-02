Covid oggi Puglia, 3.652 contagi e 9 morti: bollettino 24 febbraio (Di giovedì 24 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 3.652 i nuovi contagi da coronavirus oggi 24 febbraio 2022 in Puglia, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 9 decessi. I nuovi casi di positività sono stati rilevati su 29.393 test giornalieri. I nuovi casi per provincia: provincia di Bari: 932; provincia di Bat: 272; provincia di Brindisi: 322; provincia di Foggia: 589; provincia di Lecce: 1.065; provincia di Taranto: 443; residenti fuori regione: 20; provincia in definizione: 9. Sono 83.307 le persone attualmente positive in Puglia, 689 ricoverate in area non critica, 44 in terapia intensiva. Da inizio emergenza 723.374 casi totali, 8.636.501 test eseguiti, 632.455 persone guarite e 7.612 decessi nella Regione. L'articolo ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 24 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 3.652 i nuovida coronavirus242022 in, secondo dati e numeri dell’ultimo-19 della Regione. Si registrano altri 9 decessi. I nuovi casi di positività sono stati rilevati su 29.393 test giornalieri. I nuovi casi per provincia: provincia di Bari: 932; provincia di Bat: 272; provincia di Brindisi: 322; provincia di Fa: 589; provincia di Lecce: 1.065; provincia di Taranto: 443; residenti fuori regione: 20; provincia in definizione: 9. Sono 83.307 le persone attualmente positive in, 689 ricoverate in area non critica, 44 in terapia intensiva. Da inizio emergenza 723.374 casi totali, 8.636.501 test eseguiti, 632.455 persone guarite e 7.612 decessi nella Regione. L'articolo ...

