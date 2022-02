Caltanissetta | auto contro ambulanza | due morti | anche il paziente che era bordo

Advertising

corrmezzogiorno : #Palermo Caltanissetta, scontro auto con ambulanza: due morti - blogsicilia : #notizie #sicilia Incidente mortale, scontro tra auto e ambulanza, due vittime nel Nisseno - - GDS_it : #Butera, due morti nel tragico schianto tra un'ambulanza e un'auto. L'incidente è avvenuto lungo la Statale, da chi… - lasiciliait : Auto contro un'ambulanza lungo la Statale 626: due morti vicino Butera - LiveSicilia : Grave incidente sulla statale: auto contro ambulanza -

Ultime Notizie dalla rete : Caltanissetta auto

...che era nell'ambulanza dell'Asp nissena e stava per essere trasportato dall'ospedale Vittorio Sant'Elia diall'ospedale Vittorio Emanuele di Gela, e la persona che era nell'. Feriti ...Tragedia in provincia di. Due persone sono morte nello scontro frontale tra un'e un'ambulanza sulla strada statale Ss626, in prossimità dello svincolo di Butera. Le vittime sono il paziente che era all'...Incidente tra auto e ambulanza: sono due le persone morte nel scontro frontale avvenuto sulla strada statale in prossimità dello svincolo di Butera (Caltanissetta). Lo rende ...Due persone sono morte nello scontro frontale tra un’autovettura e un’ambulanza lungo un tratto della 626 Gela-Caltanissetta, nei pressi dello svincolo per Butera. A perdere la vita sono stati il pazi ...