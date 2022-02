Calciomercato Inter, Lukaku può tornare: doppia cessione per i nerazzurri (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il futuro di Romelu Lukaku è incerto. Tornato a Londra, il centravanti belga non è più felice dopo i successi con l’Inter: la suggestione Romelu Lukaku vorrebbe cambiare aria visto… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il futuro di Romeluè incerto. Tornato a Londra, il centravanti belga non è più felice dopo i successi con l’: la suggestione Romeluvorrebbe cambiare aria visto… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

Gazzetta_it : #Lukaku chiama l'Inter! Romelu non è felice, ora bussa alla porta di Zhang - cmdotcom : L'#Inter ha già il sì di #Bremer: cosa succede ora con il #Torino - Gazzetta_it : Calciomercato: Inter, Perisic e Brozovic a un passo dal rinnovo #serieA - milansette : Tutti pazzi per David: Inter e Milan si sono mosse, ecco dove giocherà nella prossima stagione - calciomercatoit : ? #Lukaku è in rotta con il #Chelsea e spera ancora nel ritorno all'#Inter: secondo voi è possibile? -