Avanti un altro, Luca Laurenti ‘annienta’ l’ospite: “Il fatto che abbia dei problemi…” – VIDEO (Di giovedì 24 febbraio 2022) Un Luca Laurenti che non si era mai visto, quello che è intervenuto durante una puntata di Avanti un altro. La spalla di Bonolis non è riuscito a trattenersi. Lo… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 24 febbraio 2022) Unche non si era mai visto, quello che è intervenuto durante una puntata diun. La spalla di Bonolis non è riuscito a trattenersi. Lo… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

TgLa7 : Dopo un briefing con il Capo dello Stato è arrivato l'ultimatum di #Draghi: 'Se volete perder tempo trovatevi un al… - nzingaretti : Nel Lazio stabilizziamo il personale sanitario precario impegnato nella lotta al #Covid. Firmato accordo… - matteosalvinimi : Tanto altro lavoro rimane da fare per garantire lavoro, investimenti, sacrifici fatti e diritto a un futuro sereno… - DGiorgioSonia : RT @GassmanGassmann: È un giorno come un altro. Buon compleanno a me stesso, ed un saluto a chi mi vuole bene, a chi mi sopporta, a chi non… - Viperellass : Crytical onestamente non ti meritano stai avanti 800 anni, altro che Trudy, indecente... #Amici21 -