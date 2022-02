Autoferrotranvieri | domani sciopero per rinnovo contratto

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma – “Nella mattinata di, in occasione dellonazionale per ildel CCNLInternavigatori, una delegazione di lavoratrici e lavoratori del settore sarà presente sotto la sede della Regione Lazio per chiedere un impegno concreto alla Regione al fine di sollecitare le associazioni datoriali e il Governo aldelche viene negato da oltre 4 anni”. Così in una nota i Segretari generali di Filt CGIL, Fit Cisl, UIL Trasporti e UGL FNA di Roma e del Lazio. “In questi anni di pandemia- continua la nota- i lavoratori e lavoratrici del settore sono stati sempre presenti in prima linea, impegnandosi a garantire il servizio a tutti i cittadini, in condizioni sia sanitarie che di sicurezza proibitive. Chiediamo alla Regione Lazio di rendersi ...

Lo sciopero nazionale del 25 febbraio vedrà gliincrocia re le braccia per i loro diritti e per vedere riconosciuta la propria ... per questosciopereranno per 24 ore. La ..., venerdì 25 febbraio, è previsto uno sciopero di 24 ore a Roma, che riguarderà soprattutto il ... Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Uglin una nota spiegano che la protesta ...In occasione dello sciopero nazionale di domani, 25 febbraio, per il rinnovo del contratto degli autoferrotranvieri, ci sarà un sit in all’ingresso del Palazzo della Giunta Regionale di Basilicata dal ...Domani, venerdì 25 febbraio, è previsto uno sciopero di 24 ore a Roma, che riguarderà soprattutto il servizio coperto da Atac. Sarà a rischio dunque il servizio della rete di bus, filobus, tram, metro ...