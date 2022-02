Aumenta la capienza dello stadio Arechi

(Di venerdì 25 febbraio 2022) “La commissione di vigilanza ha preso visione delle operazioni messe in atto dal Comune di SALERNO e ha dato parere favorevole per l’ampliamento della possibilita’ di ospitalita’ del pubblico”. Lo ha detto il sindaco di SALERNO, Vincenzo Napoli al termine della riunione della commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo che si e’ riunita alloper valutare l’aumento delladell’impianto. “I posti – ha aggiunto il sindaco – passano da 26.500 a 29.740 e questo e’ stato possibile grazie ai tornelli che sono stati aggiunti, alle operazioni compiute a vari livelli per la sicurezza. Credo che gia’ dalla prossima partita (Salernitana-Bologna in programma sabato, nda) si potra’ avere una presenza di pubblico importante perche’ la squadra lo merita”. Consiglia

...provinciale di vigilanza ha preso atto delle opere realizzate dal Comune di Salerno - ha commentato il primo cittadino Vincenzo Napoli - e ha dato parere favorevole all'allargamento della, ...È inevitabilmente un pregio, perchée non di poco il comfort acustico e fa godere anche ... Discorso a parte per il rifornimento, c he rimane conveniente entro una certadella batteria :...Via lobera dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo all'aumento di capienza dello stadio Arechi. La riunione questa mattina nell'impianto di via Allende.