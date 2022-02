Allarme per possibili attacchi informatici anche per le nostre infrastrutture digitali (Di giovedì 24 febbraio 2022) AGI - "In relazione all'evoluzione della situazione internazionale", l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale "rinnova fortemente la raccomandazione ad adottare misure di difesa cibernetica alte e massimi controlli interni per la protezione delle proprie infrastrutture digitali". L'Agenzia consiglia di seguire "indicazioni e aggiornamenti" pubblicati sul portale del CSIRT Italia raggiungibile all'indirizzo https://csirt.gov.it e sul profilo Twitter https://twitter.com/csirt it, che contengono anche alcuni indicatori di compromissione rispetto ai più recenti attacchi cyber. Leggi su agi (Di giovedì 24 febbraio 2022) AGI - "In relazione all'evoluzione della situazione internazionale", l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale "rinnova fortemente la raccomandazione ad adottare misure di difesa cibernetica alte e massimi controlli interni per la protezione delle proprie". L'Agenzia consiglia di seguire "indicazioni e aggiornamenti" pubblicati sul portale del CSIRT Italia raggiungibile all'indirizzo https://csirt.gov.it e sul profilo Twitter https://twitter.com/csirt it, che contengonoalcuni indicatori di compromissione rispetto ai più recenticyber.

