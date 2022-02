Al Gemelli nasce ‘Cuore’ | ospedale venuto dal futuro

(Di giovedì 24 febbraio 2022) ROMA – Undal, tutto costruito intorno al cuore dei pazienti e innovativo non solo per le tecnologie e la struttura, ma soprattutto per il modello organizzativo dell’offerta di cura, unico nel nostro paese e tra i pochi al mondo che strizza l’occhio alla sanità di domani. È, acronimo di ‘Cardiovascular unique offer reengineered, un progetto completamente dedicato alle patologie cardiovascolari, che sorgerà nell’arco dei prossimi tre anni all’interno del campus dell’Università Cattolica-Fondazione PoliclinicoIrccs di ROMA, grazie alla partnership con Fondazione ROMA, uno degli enti più importanti e attivi nel terzo settore, e l’Istituto Toniolo. Il professore e avvocato Emmanuele Francesco Maria Emanuele, presidente onorario della Fondazione ROMA, spiega che ‘il ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Gemelli nasce

RomaDailyNews

Leggi l'oroscopo di Paolo Fox 23 febbraio per tutti i segni: Ariete ToroCancro Leone ... che sarà un mese molto intrigante grazie ad una Venere attiva , tutto ciò chein questo periodo ...... come afferma Malosti: "Una delle prime fascinazioni che ho per un testosicuramente dalla ... E così accade in Goldoni, il dialetto veneziano deise usato come una lingua salda e musicale ...ROMA (ITALPRESS) - Un ospedale venuto dal futuro, tutto costruito intorno al cuore dei pazienti e innovativo non solo per le tecnologie e ...Il progetto ha fra i molteplici obbiettivi, quello di utilizzare tecniche d'animazione idonee a costruire un ambiente positivo, nel quale, il sorriso svolga un'azione di sostegno alle terapie ed agli ...