A - 1 femminile: Novara passa a Firenze e sale ancora in classifica (Di venerdì 25 febbraio 2022) Firenze - Novara 1 - 3 (19 - 25, 25 - 27, 31 - 29, 22 - 25) Altro giro e altra vittoria per l'Igor Gorgonzola Novara che dopo Bergamo supera Firenze, sempre 3 - 1. Per il Bisonte invece non c'è ancora ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 25 febbraio 2022)1 - 3 (19 - 25, 25 - 27, 31 - 29, 22 - 25) Altro giro e altra vittoria per l'Igor Gorgonzolache dopo Bergamo supera, sempre 3 - 1. Per il Bisonte invece non c'è...

Advertising

scuroscuroscuro : RT @sportface2016: #Volley, Serie A1 Femminile 2021/2022: #Novara supera al quarto set una combattiva #Firenze - sportface2016 : #Volley, Serie A1 Femminile 2021/2022: #Novara supera al quarto set una combattiva #Firenze - Stasera_in_TV : RAI SPORT HD: (20:20) Pallavolo Femminile - Campionato Italiano - Firenze Vs Novara (Sport) #StaseraInTV 24/02/2022 #PrimaSerata #pallavolof - Stasera_in_TV : RAI SPORT: (20:20) Pallavolo Femminile - Campionato Italiano - Firenze Vs Novara (Sport) #StaseraInTV 24/02/2022 #PrimaSerata #pallavolofemm - RaiSport : #Volley femminile ?? #Firenze sfida #Novara nel recupero della gara valida per la prima giornata di ritorno Appunta… -