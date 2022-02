WWE Elimination Chamber 2022 – Review

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il treno della WWE, indirizzato a tutta velocità verso Wrestlemania, effettua una piccolissima deviazione emiratina regalandoci, un misto tra un super house show, un PLE di transizione e una marchetta di altissimo profilo ai ricchi finanziatori petroliferi. Gli eventi in Arabia Saudita nascondono sempre insidie, soprattutto dal punto di vista qualitativo: il ritorno di Shawn Michaels, i match di Goldberg sono dei trauma da cui difficilmente ci si può liberare. Detto ciò, la camera degli orrori avrà mantenuto il suo nomen omen? Brace yourself: let’s begin! i KICK OFF PRE SHOW i ONE ON ONE MATCH The Miz vs Rey Mysterio (w/Dominik Mysterio) (09:15) Ogni volta che osservo Rey sul ring, mi verrebbe da dedicargli un’ode. A 47 anni è in uno stato di forma a dir poco strepitoso, possiede ancora una mobilità da trentenne e dei tempi ...