Ucraina-Russia, Putin: "Nostra sicurezza non negoziabile" (Di mercoledì 23 febbraio 2022) (Adnkronos) – La Russia è pronta ad trovare "soluzioni diplomatiche" per la crisi in Ucraina, ma gli interessi di Mosca non sono negoziabili. Lo ha detto il presidente Vladimir Putin in un video messaggio trasmesso in occasione del 'Giorno dei difensori della Patria', festività nazionale in Russia. "Il nostro Paese è sempre pronto al dialogo diretto e onesto, per la ricerca di soluzioni diplomatiche ai problemi più complessi", ha detto Putin, aggiungendo che "gli interessi della Russia, la sicurezza dei nostri cittadini, per noi non sono negoziabili". L'articolo proviene da Italia Sera.

