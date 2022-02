Ucraina, il Papa: mercoledì delle ceneri giornata di digiuno (Di mercoledì 23 febbraio 2022) "Ho un grande doolore nel cuore per il peggioramente della situazione nell'Ucraina". Così Papa Francesco al termine dell'udienza generale. "Nonostante gli sforzi diplomatici delle ultume settimane si ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 23 febbraio 2022) "Ho un grande doolore nel cuore per il peggioramente della situazione nell'". CosìFrancesco al termine dell'udienza generale. "Nonostante gli sforzi diplomaticiultume settimane si ...

