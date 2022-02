Tiromancino il 10 marzo live all’Auditorium Conciliazione (Di mercoledì 23 febbraio 2022) THE BASE presenta Tiromancino in concerto a ROMA GIOVEDÌ 10 marzo 2022 AUDITORIUM Conciliazione Dopo il successo dell’ultimo album “HO CAMBIATO TANTE CASE” (disco pubblicato da Virgin Records/Universal Music Italia lo scorso ottobre e accolto dalla critica con commenti entusiastici), i Tiromancino tornano dal vivo e saranno a Roma, all’Auditorium Conciliazione, con la tournée “HO CAMBIATO TANTE CASE TOUR 2022”. Nello spettacolo live, scritto e diretto da Federico Zampaglione, le canzoni del nuovo album (“Finché ti va”, “Cerotti”, “Er Musicista”, “Domenica”, “L’odore del mare”) si alterneranno agli innumerevoli successi che hanno costellato l’ormai trentennale carriera della band romana tra i quali “La descrizione di un attimo”, “Due destini”, “Per me importante”. Un ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 23 febbraio 2022) THE BASE presentain concerto a ROMA GIOVEDÌ 102022 AUDITORIUMDopo il successo dell’ultimo album “HO CAMBIATO TANTE CASE” (disco pubblicato da Virgin Records/Universal Music Italia lo scorso ottobre e accolto dalla critica con commenti entusiastici), itornano dal vivo e saranno a Roma,, con la tournée “HO CAMBIATO TANTE CASE TOUR 2022”. Nello spettacolo, scritto e diretto da Federico Zampaglione, le canzoni del nuovo album (“Finché ti va”, “Cerotti”, “Er Musicista”, “Domenica”, “L’odore del mare”) si alterneranno agli innumerevoli successi che hanno costellato l’ormai trentennale carriera della band romana tra i quali “La descrizione di un attimo”, “Due destini”, “Per me importante”. Un ...

Advertising

Micsugliando : Tiromancino: in partenza il nuovo tour nei Teatri. A Brescia il 5 Marzo. - radiobasefm : #Gioca con #RadioBase e vai al #concerto dei @Tiromancino del 31 Marzo al @TeatroAugusteo . Segna le date, prenota… - CRALTLC : 31 marzo 2022 - TIROMANCINO - TEATRO AUGUSTEO - Tiromancino : RT @intoscana: In occasione del concerto fiorentino prende il via l’iniziativa 'Canta con i @Tiromancino': sarà possibile candidarsi per sa… - intoscana : In occasione del concerto fiorentino prende il via l’iniziativa 'Canta con i @Tiromancino': sarà possibile candidar… -