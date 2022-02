Tabellone Atp 500 Acapulco 2022 | Medvedev guida il seeding | al via Berrettini e Sonego

Leggi su sportface

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Ildell’Atp 500 di, torneo messicano che si disputerà tra il 21 e il 26 febbraio. Tanti i big in campo, con gli italiani Matteoe Lorenzopresenti, a cui si aggiungono Rafael Nadal, Daniil, Alexander Zverev e Stefanos Tsitsipas tra tutti. Di seguito, tutti gli accoppiamenti.SECONDO TURNO (1)vs Andujar (Q) Nishioka vs (7) Fritz (4) Nadal vs (LL) Kozlov Lajovic vs Paul (8) Carreno Busta vs Giron (Q) Wolf vs (3) Tsitsipas (6) Norrie vs Isner (LL) Gojowczyk vs (2) Zverev PRIMO TURNO (1)b. Paire 6-3 6-4 Andujar b. (WC) Hernandez 6-0 6-1 (Q) Nishioka b. Lopez 2-6 6-0 6-4 (7) Fritz b. Mannarino 6-3 6-3 (4) Nadal ...