Serie C, ecco le date dei Playoff: al via il primo maggio, finale 5 e 12 giugno (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Si rende noto il calendario della Fase finale del Campionato Serie C per la stagione sportiva 2021-2022 PLAY OFF FASE PLAY OFF DEL GIRONE 1° Turno – Gara unica Domenica 01 maggio 2022 2° Turno – Gara unica Mercoledì 04 maggio 2022... Leggi su mediagol (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Si rende noto il calendario della Fasedel CampionatoC per la stagione sportiva 2021-2022 PLAY OFF FASE PLAY OFF DEL GIRONE 1° Turno – Gara unica Domenica 012022 2° Turno – Gara unica Mercoledì 042022...

Advertising

fraversion : Sergio Castellitto sarà il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa nella serie in quattro puntate, co-prodotta da Rai F… - teatrolafenice : ?? Della serie il 'Mosaico della nostra storia' ecco a che cosa il nostro pubblico nel 1632 stava per assistere. Tut… - ottopagine : Serie C, ecco tutte le date dei playoff della stagione 2021/2022 #Avellino - DarcyStyl1ns0n : @naths_realblack ah ecco bravo, ci sono tante persone gelose di me ma insomma non importa la serie deve andare avanti - fyboutofcontext : ecco a voi il primo episodio del 'Diario di bordo di Sara', serie giornaliera che ci accompagnerà in queste lunghe… -