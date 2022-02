Scherma, Coppa del Mondo 2022: le spadiste azzurre a caccia del podio a Sochi (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Prima Sochi e poi Budapest, la Coppa del Mondo di spada femminile vive un doppio appuntamento tra questa e la prossima settimana. Si comincia dalle pedane russe, che una quindicina di giorni fa hanno visto il primo trionfo in carriera da parte di Valerio Cuomo. La speranza è che anche le azzurre possano ripetersi in una stagione che finora ha visto solo un podio a livello individule, quello di Federica Isola nella tappa d’esordio a Tallinn. La milanese è sicuramente una delle più attese in casa Italia e con lei anche Giulia Rizzi, eliminata agli ottavi a Barcellona, e poi una Rossella Fiamingo, che cerca il riscatto dopo un turbolento inizio di stagione. La siciliana tornerà proprio a Sochi anche a far parte del quartetto della prova a squadre (insieme a Isola, Rizzi ed Alberta ... Leggi su oasport (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Primae poi Budapest, ladeldi spada femminile vive un doppio appuntamento tra questa e la prossima settimana. Si comincia dalle pedane russe, che una quindicina di giorni fa hanno visto il primo trionfo in carriera da parte di Valerio Cuomo. La speranza è che anche lepossano ripetersi in una stagione che finora ha visto solo una livello individule, quello di Federica Isola nella tappa d’esordio a Tallinn. La milanese è sicuramente una delle più attese in casa Italia e con lei anche Giulia Rizzi, eliminata agli ottavi a Barcellona, e poi una Rossella Fiamingo, che cerca il riscatto dopo un turbolento inizio di stagione. La siciliana tornerà proprio aanche a far parte del quartetto della prova a squadre (insieme a Isola, Rizzi ed Alberta ...

