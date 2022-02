Salvini al Colle per “prenotare” la fine dell’emergenza: «Se il virus cede, stop restrizioni» (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Matteo Salvini sta caricando le munizioni in vista di un dopo aperto a qualsiasi esito, compreso quello di elezioni (seppur di poco) anticipate. E c’è anche chi, come il Fatto Quotidiano, scrive apertamente che proprio a questo il leader leghista stia lavorando. Messa così, assume rilievo meno rituale la salita al Colle di questa mattina del leader leghista. Ufficialmente, recita la nota diffusa dal Carroccio a seguito della visita al Quirinale, «per esprimere personalmente al presidente della Repubblica grande soddisfazione per la rielezione». Una cortesia dovuta, dal momento che Salvini, ricorda il comunicato, «aveva già avuto modo di complimentarsi telefonicamente con il capo dello Stato, subito dopo la riconferma, ma a causa del Covid non era stato presente al discorso di insediamento». Salvini ricevuto da ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Matteosta caricando le munizioni in vista di un dopo aperto a qualsiasi esito, compreso quello di elezioni (seppur di poco) anticipate. E c’è anche chi, come il Fatto Quotidiano, scrive apertamente che proprio a questo il leader leghista stia lavorando. Messa così, assume rilievo meno rituale la salita aldi questa mattina del leader leghista. Ufficialmente, recita la nota diffusa dal Carroccio a seguito della visita al Quirinale, «per esprimere personalmente al presidente della Repubblica grande soddisfazione per la rielezione». Una cortesia dovuta, dal momento che, ricorda il comunicato, «aveva già avuto modo di complimentarsi telefonicamente con il capo dello Stato, subito dopo la riconferma, ma a causa del Covid non era stato presente al discorso di insediamento».ricevuto da ...

