Resta impigliato nell' ingranaggio | Claudio muore stritolato dal trattore

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Tremendo incidente oggi, 23 febbraio, verso le 16.20 a Minerbe (Verona) , doveCaltran , un agricoltore di 65 anni, ha perso la vitadal suo. L'uomo, che stava lavorando in ...

Tremendo incidente oggi, 23 febbraio, verso le 16.20 a Minerbe (Verona) , dove Claudio Caltran , un agricoltore di 65 anni, ha perso la vita stritolato dal suo trattore. L'uomo, che stava lavorando in ...Secondo una prima ricostruzione, la vittima si trovava nei campi per raccogliere dei teli di nylon tramite l'apposito macchinario che era agganciato al trattore, quando, sarebbe rimasto...Tremendo incidente oggi, 23 febbraio, verso le 16.20 a Minerbe (Verona), dove Claudio Caltran, un agricoltore di 65 anni, ha perso la vita stritolato dal suo trattore. L'uomo, che ...Tragedia poco prima delle 16.30 a Minerbe, nel Veronese, dove un agricoltore di 65 anni è morto mentre stava lavorando nei propri campi con il trattore. A chiarire le cause e la dinamica della morte d ...